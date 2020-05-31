صحة الوفاق تتعهد بصيانة وتجهيز مستشفى العجيلات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 مايو 2020, 12:02 مساء
مستشفى العجيلات العام. (أرشيفية: الإنترنت)

تعهدت وزارة الصحة بحكومة الوفاق باستكمال صيانة وتجهيز مستشفى العجيلات العام بعد توقفه عن تقديم الخدمات الطبية لسنوات. 

وأجرى وكيل الوزارة محمد هيثم عيسى جولة تفقدية لسير تقديم الخدمات الطبية بالمرافق الصحية الواقعة بمدينة العجيلات خلال زيارة رسمية أجراها للمدينة ظهر أمس السبت، وفق منشور للوزارة بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث أشارت صحة الوفاق إلى نيتها «دعم المستشفى بمختلف بنود الإمداد الطبي وتجهيزه بسعة سريرية تبلغ ثمانين سريرًا».

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ويعاني مستشفى العجيلات من نقص في الإمكانات الطبية، وسبق أن تعهد وزير الصحة المفوض في يوليو من العام 2017 بمعالجة المشاكل، والتي تتعلق بالمرافق الصحية بمدينة العجيلات، خلال استقباله عميد بلدية العجيلات ومدير مستشفى العجيلات.

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