ضبط المتورطين في قتل «توأم العجيلات»

المتهمون بقتل توأم العجيلات. (صفحة قوة الردع الخاصة)

أعلنت قوة الردع الخاصة عن ضبط المتهمين في خطف وقتل توأم في مدينة العجيلات.

وأوضحت، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن القبض على المتهمين جاء «بعد أقل من أسبوع من خطف وقتل الأخوين حسن وحسين بالحاج»، مشيرة إلى التعرف على هوية المنفذين والمتورطين في الجريمة بعد التحري ومتابعة ملابسات القضية.

وحسب التحقيقات المبدئية مع المتهمين، اعترف المتهمون بعملية الخطف ونقل المخطوفين لمسرح الجريمة بمنطقة رأس يوسف بالمدينة، والتنكيل بهم وقتلهم ، وفق الصفحة الرسمية لقوة الردع.

يشار إلى أن ضبط المتهمين جاء بعد التواصل مع مكتب الاستخبارات العسكرية العجيلات، والبحث الجنائي العجيلات، والمباحث الجنائية العجيلات وتزويدهم بالمعلومات الكافية للوصول للجناة.

ولازالت التحقيقات جارية مع المتهمين للكشف عن ملابسات الجريمة.

