«صحة الموقتة» ترسل شحنة أدوية ومستلزمات طبية إلى سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 مايو 2020, 03:08 مساء
مستلزمات طبية وأدوية مخصصة لمدينة سبها، 29 مايو 2020، (صحة الموقتة)

أعلن وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب إرسال شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية لمدينة سبها، مخصصة لمركز العزل السريري الطبي، في إطار خطة مجابهة فيروس «كورونا المستجد».

وأضاف عقوب أن تلك الشحنة تأتي تمهيدا لإرسال قافلة طبية تضم أطباء في عدة تخصصات مختلفة لبلدية سبها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأشار إلى تجهيز شحنات طبية الأيام القادمة؛ لتعويض المخزون الاستراتيجي بالجنوب تحسبا لأي طارئ، موضحا أن دعم المستشفيات هناك سيسهم في تحسين الأوضاع الصحية، وتخفيف العبء عن المرضى من مشقة التنقل، والسفر للمناطق المجاورة للحصول على خدمات طبية.

وتسلمت بلدية سبها في ليل الخميس - الجمعة، جهازا جديدا لإجراء تحاليل الكشف عن الفيروس مقدما من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مع كمية من مستلزمات التشغيل، كما استقبلت الفريق الطبي الذي أوفدته وزارة الصحة في حكومة الوفاق للمعاونة في مكافحة الوباء.

وأمس، أعلنت «صحة الوفاق» إرسال قافلة طبية إلى المدينة تحمل مستلزمات ومعدات طبية وقائية تتعلق بالتأهب والاستجابة للوباء.

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