سبها تتسلم جهازا للكشف عن «كورونا» وتستقبل فريقا طبيا موفدا من «صحة الوفاق»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 مايو 2020, 11:10 صباحا
مركز العزل بسبها، 30 أبريل 2020. (لجنة مجابهة كورونا في سبها)

أعلنت بلدية سبها تسلم جهاز جديد لإجراء تحاليل الكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، مقدم من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مع كمية من مستلزمات التشغيل.

واستقبلت البلدية الفريق الطبي الذي أوفدته وزارة الصحة في حكومة الوفاق للمعاونة في مكافحة الوباء، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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وسجلت مدينة سبها ست إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25 إصابة، من بينهم حالة وفاة واحدة، حسب إحصاءات مركز مكافحة الأمراض.

قافلة طبية من «صحة الوفاق»
وأمس الخميس، أعلنت «صحة الوفاق» إرسال قافلة طبية إلى مدينة سبها تحمل مستلزمات ومعدات طبية وقائية تتعلق بالتأهب والاستجابة للوباء.

وتضم القافلة فرقًا طبية متخصصة في طب الطوارئ والعناية الفائقة، ستعمل بمركز علاج مصابي فيروس «كورونا» الذي تم تجهيزه بالمدينة، وذلك لمتابعة الحالات المصابة وتدريب العناصر الطبية التي سيجري التعاقد معها للعمل بالمركز العلاجي.

وستقوم الفرق الطبية بتشغيل مركز لاستقبال وفرز الحالات التى تعاني من إصابات تنفسية حادة والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا المستجد»، وستتولى الفرق الطبية التعامل مع الحالات وإخضاعها للفحوصات، وجمع المعلومات التي تتعلق بتاريخ السفر للحالة ومخالطة أشخاص قادمين من مناطق أو دول موبوءة.

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