«أوقاف الموقتة» تشدد على ضرورة الالتزام بقرار غلق المساجد بسبها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 مايو 2020, 12:28 صباحا
شعار «أوقاف الموقتة»، (أرشيفية: الإنترنت)

شددت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة الموقتة، الخميس، على ضرورة الالتزام بقرار غلق المساجد في مدينة سبها.

وطالبت الهيئة في بيان منشور على صفحة بلدية سبها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اللجان الإدارة بالمساجد بضرورة التقيد بالقرار وإغلاق المساجد أمام المصلين ورفع الأذان فيها فقط.

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وأشار البيان إلى أن ذلك ياتي تنفيذا لقرارات مدير أمن سبها ورئيس اللجنة الفرعية لمكافحة وباء كورونا بالمدينة بشأن غلق المساجد نظرًا لتفشي وباء «كورونا المستجد» بالمنطقة.

يشار إلى الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس «كورونا المستجد» في سبها ارتفعت إلى 25 إصابة مؤكدة، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في وقت متأخر الخميس 6 إصابات جديدة. ويأتي ذلك في وقت قررت مديرية أمن سبها فرض حظر تجول كامل على مدار ساعات اليوم بالمدينة، كما قررت بلدية سبها منع الدخول والخروج من المدينة.

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