المجلس الرئاسي يقرر إغلاق الحدود الإدارية وفرض حظر كامل في سبها لمدة 7 أيام

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني غلق الحدود الإدارية لمدينة سبها ومنع التنقل من وإلى المدينة وحظر التجول داخلها حظرا كاملا لمدة 7 أيام اعتبارا من، اليوم الخميس، لمواجهة خطر جائحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، بحسب المادة الأولى من القرار رقم (377) لسنة 2020.

واستثنت المادة الثانية من القرار على الأحكام المقررة بموجب المادة السابقة الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 بالقرار رقم (215) لسنة 2020 وهي «الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن».

وطالب المجلس الرئاسي في المادة الثالثة من القرار وزارة الصحة باتخاذ «تدابير استثنائية لمواجهة هذه الجائحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال تحشيد فرق الرصد والتقصي حول المدينة وداخلها وتفعيل الرصد النشط حسب الأسس العلمية، وكذلك تسيير قافلة طبية مختصة لدعم النظام الصحي بالمدينة».