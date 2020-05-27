إعداد تقرير بالقيم المالية التقديرية لإعادة تأهيل مطار معيتيقة

اجتماع معتوق مع رئيس مصلحة المطارات ومدير مطار معيتيقة. (وزارة المواصلات)

قال مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني إن الوزارة أعدت التقرير النهائي بشأن القيم المالية التقديرية للأضرار التي طالت مطار معيتيقة جراء القصف المتكرر من قبل القوات التابعة للقيادة العامة تمهيدا لرفعه إلى المجلس الرئاسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأضاف مكتب شؤون الإعلام بالوزارة عبر صفحته على «فيسبوك» أن المهندس ميلاد معتوق اجتمع صباح اليوم الأربعاء، بكل من رئيس مصلحة المطارات المكلف ومدير عام مطار معيتيقة الدولي ومساعده، لمراجعة التقرير المعد من طرف المصلحة بخصوص الأضرار التي لحقت بالمطار جراء القصف المتكرر من القوات التابعة للقيادة العامة.

وأوضح أن الاجتماع جاء أيضا للوقوف على أهم الاحتياجات الضرورية اللازمة لإعادة تأهيل المطار استعدادا لتشغيله بعد رفع الحظر المفروض على حركة الطيران الذي فرض بسبب جائحة كورونا، وكذلك زوال الأسباب الأمنية التي تعيق تشغيل المطار.

وناقش الحاضرون خلال الاجتماع أهم البنود الواجب توفرها لتحقيق الحد المطلوب للتشغيل، بحسب مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات.

وأكد مكتب شؤون الإعلان أنه في نهاية الاجتماع «تم إعداد التقرير في شكله النهائي متضمنا القيم المالية التقديرية المطلوبة لإعادة تأهيل المطار، وذلك لرفعها للمجلس الرئاسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها».