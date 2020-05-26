إزالة الرمال الزاحفة على الطريق من البريقة إلى اجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 مايو 2020, 07:38 مساء
إزالة الرمال الزاحفة على الطريق الساحلي بين البريقة واجدابيا، 26 مايو 2020، (سرت للنفط)

أزالت معدات شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز الرمال الزاحفة على الطريق الساحلي الرابط بين البريقة واجدابيا، وذلك في منطقتي الستين والأربعين ومنطقة 18.

ونفذت الأعمال إدارة النقل بالشركة، وذلك في إطار تطبيق مبدأ حسن الجوار، حسب بيان «سرت للنفط» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت الشركة صباح اليوم، تسجيل نتائج مشجعة في اختبارات إنزال مضخة كهربائية غاطسة للبئر «C117-6»، في إطار البحث عن بديل مناسب لنظام الإنتاج من آبار منتجة بواسطة الرفع بالغاز.

ونوهت الشركة بـ«إنزال المضخة الكهربائية الغاطسة بالبئر بالتعاون مع شركة شلمبرجير»، مشيرة إلى أن «معدل إنتاج البئر بلغ نحو 1900 برميل من النفط الخام يوميًّا».

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