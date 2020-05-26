شركة سرت: نتائج مشجعة لتطوير إنتاج أحد الحقول بـ«المضخة الغاطسة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 مايو 2020, 08:02 صباحا
موقع إنتاج تابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز . (فيسبوك)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم الثلاثاء، نتائج مشجعة في اختبارات إنزال مضخة كهربائية غاطسة للبئر «C117-6»، في إطار البحث عن بديل مناسب لنظام الإنتاج من آبار منتجة بواسطة الرفع بالغاز.

ونوهت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «إنزال المضخة الكهربائية الغاطسة بالبئر بالتعاون مع شركة شلمبرجير» ، مشيرة إلى أن «معدل إنتاج البئر بلغ نحو 1900 برميل من النفط الخام يوميًّا».

اقرأ أيضًا: شركة سرت تبحث مع «سولار» الأميركية مشاريع توليد الكهرباء

يشار إلى أن إنتاج البئر كان يتطلب ضخ كميات كبيرة من غاز الرفع مقابل إنتاج براميل معدودة من النفط الخام يوميًّا مع نسبة مياه مصاحبة عالية تبلغ 96%، الأمر الذي دعا إلى إغلاق البئر لعدم جدوى إنتاجه اقتصاديًّا وعدم توفر الغاز.

وحسب شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز فإن هذه البئر تعتبر ضمن مجموعة من الآبار المستهدفة بتغيير نظام الإنتاج بها من آبار منتجة بواسطة الرفع بالغاز إلى آبار منتجة بواسطة المضخات الكهربائية الغاطسة من خلال الميزانية الاستثنائية التي رصدتها المؤسسة الوطنية للنفط للشركة، وشجعت على تغيير نظام الرفع الصناعي من الغاز إلى المضخات.

وقال رئيس مجلس الإدارة بالشركة، مسعود سليمان موسى، إن هناك مجموعة إضافية من حفارات الصيانة ستلتحق قريبًا لتباشر تنفيذ مشاريع صيانة الآبار وإنزال المضخات لزيادة القدرة الإنتاجية للشركة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عودة الحياة إلى طبيعتها في فلسطين بعد انحسار «كورونا»
عربى
فحوصات الدوري الإنجليزي تكشف مزيدا من إصابات «كورونا»
رياضة عالمية
المفكر التونسي يوسف الصديق: يجب تغيير طرق التفكير بعد زمن «كورونا»
ثقافة وفن
أداء صلاة عيد الفطر بإجراءات احترازية في تاجوراء
ليبيا
عيد الفطر في الجنوب: صلوات وحلويات وتهانٍ رغم المخاوف من «كورونا»
ليبيا
حظر تام بأول أيام عيد الفطر في طرابلس
ليبيا
وزير الخارجية الصيني يحذر من اقتراب بكين وواشنطن من «حافة حرب باردة جديدة»
دولى
ترامب يدعو لـ«التهدئة سريعا» في ليبيا خلال اتصال مع إردوغان
ليبيا
صنع الله: الجنوب عاد للعصر الحجري بجمع الحطب للطهي لتعذر إيصال الوقود لهم
ليبيا
ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة
دولى
جدد دعوته لمجلس رئاسي جديد.. عقيلة صالح يطالب بخفض 20% ممن يزيد راتبه على 3 آلاف...
ليبيا
ترامب وإردوغان يتفقان على مواصلة التعاون العسكري والسياسي في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هاشتاغ «#دعوة_للقراءة» يجتاح «فيسبوك»