مصرف شمال إفريقيا يحذر عملائه من حسابات مزورة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 مايو 2020, 12:00 مساء
ماكينة صراف آلي تابعة لمصرف شمال أفريقيا. (أرشيفية: الإنترنت)

حذر مصرف شمال إفريقيا كافة عملائه  من وجود حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مزورة بهدف سرقة بيانات العملاء.

وأشارت إدارة المصرف إلى أن الحسابات المزورة تأتي بالتزامن مع الاستعداد لإطلاق مجموعة من الخدمات المصرفية عبر الموقع الالكتروني، محذرة من التعامل مع مصادر مجهولة غير معلن عنها رسميا، حسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال).

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وكان مصرف شمال أفريقيا اعلن قبل أسبوع عن عزمه إطلاق خدمة جديدة أطلق عليها اسم vc nab سيشرع في تقديمها للعملاء عبر المنصة الالكترونية الجديدة ابتداء من هذا الأسبوع، ستمكن أصحاب الحسابات من متابعة أرصدتهم وبطاقات الخدمات كافة الصادرة عن شمال إفريقيا.

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