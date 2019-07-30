بلدية يفرن تعلن الموعد الجديد لصرف السيولة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 08:31 صباحا
أحد فروع مصرف الوحدة، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت بلدية يفرن تأجيل صرف السيولة المخصصة لمصرفي الوحدة وشمال أفريقيا.

وأرجعت البلدية التأجيل إلى إعلان إدارة الميزانية بوزارة المالية لحكومة الوفاق، أمس الإثنين، تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهري يونيو ويوليو، وفق بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى توفير السيولة لمصرف الوحدة من الأحد المقبل وحتى الخميس الموافق 8 أغسطس، وبالنسبة لمصرف شمال أفريقيا، سيتم الصرف يومي السبت والأحد المقبلين.

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يذكر أن البلدية سبق وأعلنت، الأسبوع الماضي، صرف السيولة بداية من الأسبوع الجاري، بواقع 1500 دينار من «شمال أفريقيا»، و1000 دينار من «الوحدة».

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