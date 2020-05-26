تعرف على التوزيع الجغرافي لإصابات «كورونا» في ليبيا منذ مارس الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 مايو 2020, 09:19 صباحا
سحب عينة من نزيل بأحد مراكز الحجر الصحي في طبرق. (الإنترنت)

أظهر آخر بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن أكبر معدل إصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد سجلته طرابلس بنسبة 78.1% من إجمالي الحالات الإيجابية في البلاد منذ ظهور الوباء في البلاد شهر مارس الماضي.

وحسب، البوابة الجغرافية لمراقبة انتشار الفيروس في ليبيا، فقد بلغت نسبة الحالات الإيجابية في مصراتة 15.6% من إجمالي الإصابات، بينما سجلت بنغازي نسبة 6.25% منذ ظهور الفيروس. ووفق إحصاءات المركز، فقد بلغ إجمالي الحالات التي جرى تسجيلها داخل البلاد 75 إصابة، بواقع 32 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 40 شخصًا، بينما سجلت أعداد الوفيات 3 حالات.

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ويوم الإثنين، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض نتائج تحليل 123 عينة تحليل مشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا المستجد»، تم سحبها خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية. وتسلم المركز أمس 123 عينة، بواقع 122 عينة بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، وعينة واحدة بمستشفى طرابلس الجامعي.

ووفق بيان للمركز، وعقب الفحص المختبري، تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعًا من فيروس «كورونا المستجد».

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