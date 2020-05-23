السفير الأميركي: يجب إنهاء تدفق المعدات العسكرية والمرتزقة من روسيا وغيرها إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 مايو 2020, 02:32 مساء
السفير الأميركي لدى ليبيا في لقاء سابق مع السراج في لندن، نوفمبر 2019 (الإنترنت)

قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا إن السفير ريتشارد نورلاند أكد خلاله اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أمس الجمعة، الحاجة الملحة لإنهاء تدفق المعدات العسكرية و«المرتزقة» من روسيا وغيرها من الدول إلى ليبيا لأنها عوامل «تزعزع الاستقرار».

وأضافت السفارة في بيان اليوم السبت أن السفير نورلاند رحب بـ«مساهمات حكومة الوفاق الوطني المهمة في دحر الإرهاب وتحقيق السلام».

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وأشارت إلى «نقاشات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والسراج في وقت سابق اليوم، والتي أكدت أنه يجب أن ينتهي الهجوم غير الضروري ضدّ طرابلس حتى تتمكن جميع القوات الأجنبية من المغادرة ويمكن للقادة الليبيين المستعدين لوضع أسلحتهم جانبا وأن يجتمعوا في حوار سلمي حول القضايا التي تفرّق معهم».

وأعلن نورلاند أنه ينوي السفر إلى ليبيا بمجرّد أن تسمح الظروف لتقديم أوراق اعتماده بشكل رسمي وتعميق الشراكة بين الولايات المتحدة وليبيا، حسب بيان السفارة، مشيرا إلى نقل السفير تهانيه للسراج والشعب الليبي بمناسبة عيد الفطر.

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