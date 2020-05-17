نورلاند: أخبرنا العديدُ من القادة الليبيين أنّ الميليشيات سيتم تفكيكها بمجرد انتهاء الحرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 05:17 صباحا
السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: بوابة الوسط)


قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إن «الميليشيات في الغرب والشرق لا تُقوي شوكتها إلاّ الصراعات». وأضاف «أخبرنا العديدُ من القادة الليبيين أنّ الميليشيات سيتم تفكيكها بمجرد انتهاء الحرب».

واعتبر نورلاند في حوار إلى جريدة «القدس العربي» أمس السبت: أن «الانتقال إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر في ليبيا ليس هدفا واقعيا فقط، بل هو ضرورة لا مفرّ منها»، وأردف بالقول «إنّنا في القرن الحادي والعشرين، وأنا لا أعتقد أن الشعب الليبي سيقبل بأقل من الديمقراطية الكاملة». واستشهد السفير الأميركي بمقولة لأحد الدكاترة الليبيين «بعد 42 عامًا من الظلام، يستحق الليبيون أن يروا الشمس».

اقرأ أيضا: السفير الأميركي: وجود «فاغنر» في ليبيا لا يحترم سيادتها

على صعيد متصل، قال نورلاند إن «الولايات المتحدة تريد أن ترى نهاية للهجوم الذي تشنّه القوات المسلحة العربية الليبية على طرابلس، ووقف دائم لإطلاق النار، وحل سلمي تفاوضي للنزاع»، واعتبر من جهة أخرى أن «وجود ما يقرب من 2000 من مرتزقة فاغنر والمعدات العسكرية المتطورة التي يملكونها ليس احترامًا لسيادة ليبيا أو سلامتها الإقليمية». 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبها به رئيسيا في الإبادة الرواندية التي وقعت 1994
دولى
دكتور كشكول - الحلقة 1
فيديو
«الصحة العالمية»: القضاء على جائحة «كوفيد-19» يحتاج إلى ضمان حصول الجميع على ...
دولى
تراث الليبيين في الزواج سبيلهم إلى الفرح رغم تلال الأزمات
ليبيا
الأمم المتحدة: تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لم يتعد 14%
ليبيا
أعضاء بمجلس النواب يستنكرون اعتقال وزير مالية «الموقتة»
ليبيا
سبعة مسؤولين ومديري منظمات أممية: صحة وسلامة جميع سكان ليبيا في خطر
ليبيا
ترامب يأمل التوصل إلى لقاح لـ«كورونا» نهاية العام
دولى
الأمم المتحدة تقترب من تعيين دبلوماسية غانية مبعوثا إلى ليبيا
ليبيا
الأوضاع الاقتصادية تزداد «هشاشة».. ولا تعاون لمراجعة حسابات «المركزي»
ليبيا
قطر: إلزام السكان بوضع الكمامات وغرامة تصل إلى 55 ألف دولار
عربى
«حرب مكاشفة» بين موسكو وواشنطن تذكي الصراع على ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس مدغشقر يدافع عن المشروب العشبي المعالج لـ«كوفيد-19»