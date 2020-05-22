اللجنة المركزية تعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات في 6 بلديات

شعار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن موعد فتح باب الترشح أمام الراغبين في الترشح لعضوية المجالس البلدية في 6 بلديات، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن أول مجموعة من البلديات التي ستشهد إجراء انتخابات لمجالسها البلدية هي: الشرقية، القطرون، تراغن، مصراتة، غات، ككلة.

وأوضحت اللجنة أن إبتداء من يوم الأحد 7 وحتى 21 يونيو المقبل ستبدأ اللجان الفرعية بمقارها في هذه البلديات في استلام ملفات الترشح من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 مساء.

وكان مقرر أن تشهد البلديات الست إجراء انتخابات لمجالسها إلا أن عمليات الاقتراع تأجلت بسبب الحرب في طرابلس المستمرة منذ أبريل 2019.

وخلال العام 2019 أشرفت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية على انتخاب 22 مجلساً بلدياً وهي: زلطن وزوارة ورقدالين ووازن والحوامد ونالوت والقلعة والرحيبات وباطن الجبل والرياينة ونسمة والشويرف وبراك والقرضة وإدري الشاطي والبوانيس وسبها وبنت بية والغريفة وأوباري ووادي عتبة.