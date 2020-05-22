وصول شحنة تجهيزات لمستشفى العزل بالجفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 مايو 2020, 12:40 صباحا
شحنة تجهيزات خاصة بمركز العزل السريري بمستشفى ودان العام بالجفرة، 21 مايو 2020. (وزارة الصحة بالحكومة الموقتة)

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، الخميس، وصول شحنة تجهيزات خاصة بمركز العزل السريري بمستشفى ودان العام بالجفرة.

وشملت الشحنة أسرة عناية فائقة، وأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة مراقبة القلب والتخطيط، والصدمات الكهربائية، والشفط، وأدوية ومستلزمات طبية، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وجاء إمداد المنطقة بهذه الشحنة بناء اجتماع لوزير الصحة، الدكتور سعد عقوب، مع النائب عن الجفرة، ومدير إدارة الخدمات الصحية بالجفرة لبحث احتياج بلدية الجفرة من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، حسب البيان.

وكان في ستقبال الشحنة رئيس اللجنة الرئيسية بالجفرة، ومدير إدارة الخدمات الصحية، ورئيس اللجنة الطبية الاستشارية، ورئيس الفريق الطبي، ورئيس الفرع البلدي ودان، ومدير مستشفى ودان العام، حسب البيان.

شحنة تجهيزات خاصة بمركز العزل السريري بمستشفى ودان العام بالجفرة، 21 مايو 2020. (وزارة الصحة بالحكومة الموقتة)
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