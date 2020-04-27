بلدية الجفرة تتسلم شحنات أجهزة ومعدات طبية وتجهيزات خاصة للرصد والوقاية من فيروس كورونا

شحنات أجهزة ومعدات طبية وتجهيزات خاصة للرصد والوقاية من فيروس كورونا تصل بلدية الجفرة. 26 أبريل 2020. (المجلس البلدي الجفرة)

تسلمت بلدية الجفرة، أمس الأحد، شحنات من الأجهزة والمعدات الطبية وتجهيزات خاصة للرصد والوقاية من فيروس كورونا، من وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

وأفاد عميد بلدية الجفرة المكلف سعيد أبوبكر قرينقو، في بيان للبلدية اليوم، بأن هذه التجهيزات والمعدات الصحية جاءت عن طريق وكيل وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس، وتعاون وكيل وزارة الداخلية العضو في لجنة مكافحة فيروس كورونا بطرابلس، بعد تخصيص هذه الإمكانات لعدد من بلديات الجنوب لمكافحة الجائحة.

وبحسب قرينقو تتمثل هذه الشحنات في عدد من الأسرة الطبية والعناية الفائقة وأجهزة تنفس طبيعي ومعدات خاصة لمكتب الرصد والتقصي لإدارة الخدمات الصحية الجفرة، تم تسلمها من المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية، كما تم تسلم سيارتي رش مبيدات، وسيارة عناية فائقة، وسيارة «طبيب في بيتك».