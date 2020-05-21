«داخلية الوفاق»: تعليمات للأجهزة الأمنية بالتعامل مع مخالفي الحظر الكلي خلال عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 مايو 2020, 08:08 مساء
اجتماع الغرفة الرئيسية لإدارة الازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. (وزارة الداخلية)

أصدرت الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، تعليمات لكافة الأجهزة الأمنية بضرورة تنفيذ كافة التعليمات بشأن التعامل مع المخالفين حظر التجول الكلي خلال عطلة العيد, منوهة إلى أنه سيجري حجز المركبات الآلية المخالفة الحظر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الغرفة مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، العميد محمد المداغي، وبحضور كافة أعضاء الغرفة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ناقش الخطة الأمنية الموضوعة خلال عطلة عيد الفطر والإجراءات الاحترازية المتخذة بناء على قرار المجلس الرئاسي بفرض حظر كلي على مدى 24 ساعة طيلة أيام عطلة العيد.

وأضافت الوزارة أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على «إصدار التعليمات لكافة الأجهزة الأمنية بضرورة تنفيذ كافة التعليمات بشأن التعامل مع المخالفين حظر التجول الكلي خلال عطلة العيد، وبأنه سيتم حجز المركبات الآلية المخالفة الحظر».

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن هذا الإجراء «يأتي لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم».

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وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في 17 مايو الجاري، تمديد حظر التجول، لمدة عشرة أيام اعتبارا من 18 مايو الجاري، على أن يكون الحظر كليا (لمدة 24 ساعة) خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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