حكومة الوفاق: حظر كلي خلال أيام عيد الفطر المبارك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 11:20 مساء
نص قرار مد حظر التجول (حكومة الوفاق)

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، تمديد حظر التجول، لمدة عشرة أيام تبدأ من يوم الاثنين الثامن عشر من مايو الجاري، على أن يكون الحظر كليا (لمدة 24 ساعة) خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء القرار في ثلاث مواد، يقول نص المادة الأولى: «يمدد حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى السادسة من صباح اليوم الذي يليه، لمدة عشرة أيام من يوم الاثنين الموافق 18/5/2020م، ويكون الحظر كليا (24 ساعة) خلال أيام عيد الفطر المبارك»، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بموقع «فيسبوك».

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ونصت المادة الثانية على أن «يستمر العمل بأحكام قرار المجلس الرئاسي رقم (326) لسنة 2020م، المشار إليه، وتعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارين (238+215) لسنة 2020م، المشار إليهما، سارية ونافذة».

في حين نصت المادة الثالثة من القرار الذي حمل رقم 348 لسنة 2020م، على أن «يعمل بهذا القرار من تاريخ 18/5/2020، وعلى الجهات المختصة تنفيذه».

كانت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق، أوصت بتمديد فترة حظر التجول 10 أيام إضافية كإجراء احترازي لتقليل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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