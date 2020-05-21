منظمة نسوية تدين خطف «وصال» وتطالب بفتح تحقيق موسع في الحادث

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 مايو 2020, 06:39 مساء
الفتاة المخطوفة وصال عبدالحفيظ محمد عبدالهادي. (الإنترنت)

دانت منظمة نسوية واقعة خطف الفتاة وصال عبدالحفيظ من منزل أسرتها الكائن بمنطقة الكريمية في طرابلس، يوم الثلاثاء الماضي، وهي الحادثة التي استحوذت على اهتمام صفحات التواصل الاجتماعي الليبية خلال اليومين الماضيين.

وقالت منظمة «حقي للنساء الحقوقيات الليبيات» في بيان، اليوم الخميس، إن حادثة الخطف نفذها 4 مسلحين اعتدوا على حرمة البيت وقاموا بسرقة بعض الأموال وخطف الأنسة وصال لمكان مجهول، مؤكدة إدانتها لما تتعرض له وصال عبدالحفيظ وأسرتها وما تتعرض له المرأة من انتهاكات لحقوقها.

وناشدت المنظمة المجلس الرئاسي ومؤسسات سيادة القانون ومن ضمنها مكتب المدعي العام ووزارة الداخلية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإنقاذ حياة الانسة وصال عبدالحفيظ، مشددة على ضرورة فتح تحقيق موسع في واقعة الخطف والقبض على الجناة وتسليمهم للعدالة.

اقرأ أيضا: «داخلية الوفاق» تكلف 4 أجهزة أمنية للبحث عن المخطوفة «وصال»

وكلفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مركز شرطة الكريمية، وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة، وجهاز المباحث الجنائية، ومكتب المعلومات والمتابعة بالوزارة بمتابعة القضية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الأجهزة الأمنية ستتولى «جمع المعلومات والتحري لحين العثور على الفتاة وإعادتها إلى أهلها وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بكين ترفض تصريحات ترامب الأخيرة حول «كورونا المستجد»
دولى
«الصحة العالمية»: الإصابات الجديدة بـ«كوفيد-19» خلال الـ24 ساعة الماضية هي ...
دولى
المخابرات العراقية تعلن اعتقال المرشح لخلافة أبوبكر البغدادي
عربى
في الذكرى السنوية لرحيل مؤسس كرة القدم الحديثة بالنصر.. الخبير ماتيكالو
رياضة محلية
صالح الأبيض | بسمة ليبيا (الحلقة 2)
فيديو
إطلاق أول مسبار عربي لاستكشاف المريخ
علوم وتكنولوجيا
المسماري يعلن «تحريك» القوات بعيدا عن طرابلس 3 كيلومترات ويدعو قوات الوفاق ...
ليبيا
نص إحاطة ويليامز إلى مجلس الأمن عن تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
قرقاش: لا عودة للمسار السياسي في ليبيا قبل «وقف التصعيد الإقليمي»
ليبيا
عباس: دولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقات مع إسرائيل
دولى
السيسي: استقرار ليبيا من أهم محددات الأمن القومي المصري
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بناء أكبر مصنع لإنتاج لقاح «كورونا» عالميا