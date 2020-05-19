«الرقابة على الأغذية» يوجه بسحب «الكبدة المستوردة» من الأسواق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 02:52 مساء
عينة من شحنة كبدة المجمدة ضبطت في ميناء الخميس، 15 نوفمبر 2019، (الرقابة على الأغذية)

وجه مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بسحب «الكبدة المستوردة» من جميع الأسواق.

جاء ذلك في خطاب إلى مديري الفروع والمكاتب، نشرته صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وأشار الخطاب إلى أن «الكبدة المستوردة» ممنوع تداولها داخل السوق وفق القانون الصحي الليبي.

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وخلال الأيام الماضية، كثف المركز حملاته على محال الجزارة واللحوم، ولا سيما في العاصمة طرابلس، حيث أغلق جهاز الحرس البلدي عددا من المحال التي تبيع لحوما فاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، وتفرم الأحشاء مع اللحوم المتعفنة، فضلا عن عدم الاهتمام بأدوات الفرم والجزارة، ولذلك تمت مصادرة هذه اللحوم، وإحالة المسؤولين عنها إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم.

وسبق أن حذر المركز في نوفمبر الماضي من «الكبدة المجمدة»، إذ رصد انتشارها في الأسواق رغم حظرها بقرار من وزارة الصحة، وحينها رفض المركز دخول شحنة من الكبدة عبر ميناء الخمس البحري.

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