جولة لـ«الرقابة على الأغذية» على محال بيع اللحوم بالجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 مايو 2020, 08:56 مساء
مفتش تابع لمركز الرقابة على الأخذية خلال جولة تفتيشية بمحال بيع اللحوم بالجبل الغربي، 15 مايو 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)

أجرى مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالجبل الغربي جولة تفتيشية، الجمعة، على محال بيع اللحوم بالمنطقة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن مفتشيه نبهوا على أصحاب اربعة محال بضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية وأخذوا منهم تعهدات بهذا الخصوص، وذلك بعدما تبين عدم استيفائهم بعض الشروط الصحية.

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وشملت ملاحظات مفتشي المركز «عدم ارتداء الزي الخاص بالعاملين، وجود روائح كريهة داخل بعض المحال، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة في محال أخري، عدم وجود صندوق للإسعافات، وجود فواكه ولحوم حمراء وبيضاء مجمدة داخل تلاجات التبريد موضوعة فوق بعضها، وجود لحم مفروم مجمد».

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