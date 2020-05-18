«مليتة للنفط»: صيانة حفارتين في حقل البوري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مايو 2020, 03:11 مساء
حفارة في حقل البوري، 17 مايو 2020، (شركة مليتة للنفط)

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز إجراء أعمال صيانة لحفارتين بحقل البوري، تتبعان طاقم الطوارئ العامل في الشركة الوطنية للحفر وصيانة الآبار، وذلك بإشراف إدارة الحفر وصيانة الآبار التابعة لشركة مليتة.

وتضمنت الأعمال صيانة ضاغطي هواء وإجراء الاختبارات اللازمة عليهما، وإعادتهما للخدمة بكفاءة عالية، وتغيير المنظومة الهيدروليكية التي تستخدم في تحريك إحدى الحفارتين، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

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وشملت أيضًا تركيب ستة محركات شفط للعوادم من حجرتي محركات الحفارتين وتوصيلها بمنظومة التهوية، وصيانة وتركيب مؤشرات الضغط الهوائية لثلاثة خزانات سائل الحفر السائب، وتركيب الفرامل للرافعات الهوائية للحفارتين، وتنظيف خزان مياه التبريد الخاص بأجهزة الرفع وإجراء اختبار التسرب لشبكة التبريد.

كما جرى تغيير جميع الصمامات المعطوبة على خطوط المياه المالحة والعذبة، والكشف على جهاز تدوير أنابيب الحفر، واستبدال أجهزة رفع وموازنة مفاتيح فك وربط أنابيب الحفر، والفحص والتحقق من جميع خطوط نقل المياه وسوائل الحفر للتأكد من سلامتها.

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