تغيير الأنابيب المتآكلة في محطة حقن المياه بحقل أبو الطفل

تغيير الأنابيب المتآكلة في محطة حقن المياه بحقل أبو الطفل, (شركة مليتة للنفط والغاز)

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز تغيير الأنابيب المتآكلة في محطة حقن المياه بحقل أبو الطفل، بناءً علي تقرير قسم التفتيش بشأن وجود تآكل في الأنابيب، وعلى مقترح قسم الصيانة بشأن تغيير أنابيب محطة حقن المياه.

وبحسب بيان للشركة اليوم، باشرت فرق الصيانة عميلة تغيير أنبوب 34 بوصة نظرا لتهالك المنظومة، وشملت الصيانة استبدال رأس مدخل المياه المتآكل وتركيب صمامات عزل، واستبدال جميع الأنابيب والوصلات في الخط الرئيسي وخطوط مدخل 20 بوصة بمضخات حقن المياه.

وتوقعت الشركة أن تنتهي أعمال الصيانة فى مدة أقصاها شهر تحت إشراف قسم الصيانة والإنتاج، والأخذ بعين الاعتبار توصيات قسم السلامة بشأن اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأفراد والمعدات داخل مركز معالجة النفط.

تغيير الأنابيب المتآكلة في محطة حقن المياه بحقل أبو الطفل, (شركة مليتة للنفط والغاز)

تغيير الأنابيب المتآكلة في محطة حقن المياه بحقل أبو الطفل, (شركة مليتة للنفط والغاز)

تغيير الأنابيب المتآكلة في محطة حقن المياه بحقل أبو الطفل, (شركة مليتة للنفط والغاز)