مؤسسة النفط تسلّم «مكافحة الأمراض» معدات وقاية شخصية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 04:46 مساء
وصول معدات وقاية شخصية من مؤسسة النفط للمركز الوطني لمكافحة الأمراض, 17 مايو 2020. (مكافحة الأمراض)

سلمّت المؤسسة الوطنية للنفط، ضمن شراكتها الداعمة مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، شحنة من المعدات للوقاية الشخصية.

وبحسب بيان للمركز اليوم، تشمل الشحنة محاليل ومطهرات للتعقيم، وأجهزة كشف حراري ومعدات رش تعقيمية، وأقنعة وجه وقائية، وبدل وقائية.

وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت المرحلة الأولى من المسح الوبائي المجتمعي للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، في بلديات عين زارة وأبوسليم وسوق الجمعة، فيما توقع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض د. بدرالدين بشير النجار الانتهاء من المسح خلال خمسة أو سبعة أيام.

وقال النجار، في تصريحات سابقة، إن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة وكذلك اللجنة العلمية للوبائيات حددت بلديات عين زارة وأبوسليم وسوق الجمعة لإجراء المسح الوبائي فيها كمرحلة أولى باعتبارها «نقاطًا ساخنة»، لافتًا إلى أن المسح يهدف إلى معرفة نسبة انتشار الوباء في هذه المناطق كمؤشر ودليل علمي يمكن الاستناد إليه في تخفيف أو تشديد الإجراءات الاحترازية.

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