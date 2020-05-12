«تعليم الموقتة» تبحث الإجراءات الوقائية حال رفع الحظر وعودة الدراسة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 مايو 2020, 11:15 مساء

بحث وزير التعليم بالحكومة الموقتة الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز، مع اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، كافة الاجراءات الوقائية الواجب اتخاذها داخل المؤسسات التعليمية والإدارية لحماية الطلاب والتلاميذ، في حال رفع الحظر وعودة الدراسة .

وبحسب بيان للوزارة اليوم، فإن الوزير بحث الأمر خلال اجتماع ظهر اليوم الثلاثاء، بمدينة بنغازي مع اللجنة، حضره رئيس اللجنة الطبية الاستشارية الدكتورة فتحية العريبي وأعضاء اللجنة، ووكيل الوزارة للتعليم العام، وعدد من مدراء الإدارات العامة.

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وفي 13 مارس الماضي، أعلنت الحكومة الموقتة، تعليق الدراسة في مختلف المراحل التعليمية، ضمن خطتها لمجابهة انتشار فيروس «كورونا المستجد وضمان عدم وصوله إلى ليبيا».

وأوضحت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذا الإجراء يأتي ضمن تعليمات رئيس الحكومة عبدالله الثني وخطة الطوارئ الصحية التي وضعها وزير التعليم، فوزي بومريز، بعد التشاور مع وزير الصحة سعد عقوب.

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