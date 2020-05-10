«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل مصراتة وسرت تستمر حتى الإثنين

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية شرقية على ساحل مصراتة وسرت تصل سرعتها إلى 25 عقدة اعتبارا من التاسعة صباح اليوم الأحد بالتوقيت العالمي إلى الثانية عشرة ظهر غد الإثنين، ورياح قوية مساء اليوم وصباح غد على الساحل من رأس اجدير إلى زوارة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب، والرياح شمالية غربية إلى بحرية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى قبلية على باقي الساحل، وتتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة نهار اليوم الأحد، وتصل إلى 25 عقدة على ساحل مصراتة، وتستمر من الليلة إلى صباح الغد على الساحل الممتد من رأس اجدير إلي زوارة.

ويبلغ ارتفاع الموج ما بين 0.75 و1.75 متر، فيما سيكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر 19 درجة، والرؤيـة جيدة وتكون متوسطة على الساحل الممتد من زوارة الى طرابلس، لاحتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر.

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الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والريـاح شرقية إلى شمالية شرقية تتحول غدا إلى قبلية، وسرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، وارتفاع الموج بين 0.50 و1.25 متر، والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، والرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر 19 درجة.