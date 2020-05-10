«الأرصاد» يتوقع ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مايو 2020, 11:47 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق غرب البلاد بمنخفض جوي صحراوي متمركز جنوب شرق الجزائر يتسبب في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة من اليوم تتراوح بين 36 و43 درجة مئوية.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يبقى الطقس معتدلا و مستقرا على المناطق الشرقية اليوم، إذ تسجل درجات الحرارة القصوى بين 23 و29 درجة مئوية على الساحل ومرتفعات الجبل الأخضر، وبين 30 و34 درجة مئوية على باقي المناطق. ومن المتوقع أن تتأثر هذه المناطق بالمنخفض الجوي من غد، مما يتسبب في ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب المناطق.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة
السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب أحيانا، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الساحل من مصراتة إلى سرت، وتكون شمالية غربية من رأس اجدير إلى طرابلس معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و40 درجة، وترتفع يوم غد على سرت لتصل إلى 45 درجة، وتنخفض على المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى طرابلس.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة
السماء ستكون صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على مناطق أجدابيا ومدن الخليج مثيرة للأتربة والغبار، ودرجات الحرارة المتوقعة بين 30 و35 درجة، وتكون معتدلة على طبرق لتسجل 25 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بداية من الغد.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة أحيانا، والحرارة المتوقعة بين 37 و43 درجة.

الكفرة- السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و35 درجة.

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