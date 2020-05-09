«مواصلات الوفاق»: قصف مطار معيتيقة تسبب في تعطل رحلة إعادة الليبيين العالقين في إسبانيا

طائرة تعرضت للقصف في مطار معيتيقة الدولي، 9 مايو 2020 (عملية «بركان الغضب»)

قالت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق إن القصف الذي تعرض له مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس تسبب في أضرار، وطال طائرات خرجت عن الخدمة بالكامل، ومن بينها الطائرة «320» التي كانت تستعد للإقلاع إلى إسبانيا لإعادة الليبيين العالقين هناك.

وأضافت أن القصف أدى أيضا إلى احتراق خزانات الوقود وسيارات الإطفاء وبعض السيارات الخدمية وسيارات تموين وتدمير أجزاء من محطة الركاب وساحة وقوف الطائرات وغيرها، حسب المكتب الإعلامي للوزارة على موقع «فيسبوك».

وأعلنت عملية بركان الغضب التابعة لقوات حكومة الوفاق تعرض المطار صباح اليوم، السبت، لقصف بصواريخ، مما تسبب في عدد من الأضرار، متهمة قوات القيادة العامة بتنفيذ الهجوم.

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وطالب المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال المطارات والطيران المدني والنقل الجوي بـ«ضرورة إدانة هذا العدوان»، مشيرا إلى أن مطار معيتيقة هو المطار المدني الوحيد في العاصمة طرابلس، وأن القصف يكلف شركات الطيران وعلى الأخص الخطوط الليبية مزيدا من الخسائر المباشرة.