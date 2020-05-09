تحذير من رياح قوية على ساحل طرابلس والخمس تستمر حتى الأحد

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية قوية على ساحل طرابلس والخمس تصل سرعتها إلى 25 عقدة، بداية من التاسعة صباح اليوم السبت إلى الثانية عشرة غدا الأحد، حسب توقيت غرينتش.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

السماء قليلة السحب، وسرعة الرياح بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على ساحل طرابلس والخمس، والموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، بينما الرؤية جيدة إلى متوسطة، ودرجة حرارة سطح البحر 196 درجة.

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