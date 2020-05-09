تحذير من رياح قوية على ساحل طرابلس والخمس تستمر حتى الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مايو 2020, 11:23 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية قوية على ساحل طرابلس والخمس تصل سرعتها إلى 25 عقدة، بداية من التاسعة صباح اليوم السبت إلى الثانية عشرة غدا الأحد، حسب توقيت غرينتش.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
السماء قليلة السحب، وسرعة الرياح بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على ساحل طرابلس والخمس، والموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، بينما الرؤية جيدة إلى متوسطة، ودرجة حرارة سطح البحر 196 درجة.

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الساحل من رأس لانوف إلى طبرق:
السماء صافية مع احتمال ظهور بعض السحب العابرة، وسرعة الرياح بين 5 و20 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر 19 درجة، والرؤية جيدة وتكون متوسطة على ساحل طبرق، لاحتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر.

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