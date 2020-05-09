«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في المناطق الغربية وطقس معتدل في الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مايو 2020, 10:50 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بمنخفض جوي صحراوي قادم من جنوب شرق الجزائر، مما يتسبب في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم السبت، لتصل إلى 43 درجة.

وقال المركز في نشرته الجوية الصادرة، اليوم السبت، إن الطقس سيبقى معتدلا ومستقرا على المناطق الشرقية، إذ تسجل درجات الحرارة القصوى بين 23 و29 درجة على الساحل ومرتفعات الجبل الأخضر، وبين 30 و34 درجة على باقي المناطق.

ومن المتوقع أن تتأثر هذه المناطق بالمنخفض الجوي من يوم غد الأحد، مما يسبب في ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب المناطق.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
السماء ستكون صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول بعد ظهر اليوم إلى شرقية نشطة السرعة على الساحل مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 35 و40 درجة على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
السماء ستكون صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول غدا الأحد إلى جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة المتوقعة بين 23 و26 درجة على المناطق الساحلية، وبين 30 و33 درجة على الدواخل، وتسجل ارتفاع بداية من الغد.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا مما قد يتسبب في إثارة الأتربة، والحرارة المتوقعة بين 37 و43 درجة.

الكفرة- السرير- تازربو:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و34 درجة، وتسجل ارتفاعا من الغد.

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