وصول شحنة طبية من هولندا إلى مطار مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مايو 2020, 01:59 صباحا
تفريغ شحنة طبية قادمة من هولندا إلى مطار مصراتة الدولي، 7 مايو 2020. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الخميس، وصول طائرة قادمة من العاصمة الهولندية امستردام إلى مطار مصراتة الدولي، وعلى متنها شحنة عتاد طبي للمساعدة في مواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وتتكون الشحنة من 13 جهاز «GeneXper» الذي يستخدم لإجراء فحص« Cepheid Xpert Xpress SARS-CoV-2» المعتمد حديثًا من هيئة الغذاء والدواء الأميركية كأحد الفحوص لفيروس «كورونا المستجد»، إذ يكشف الفحص وجود المرض من عدمه خلال فترة تتراوح بين 45 دقيقة وبضعة ساعات على أقصى تقدير، مما يسهم في تطويق الوباء، وذلك حسب بيان لوزارة الصحة.

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وأشار البيان المنشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن آلية الفحص الجديدة تتم من خلال جمع العينة البيولوجية للمريض بأخذ مسحة من الأنف، ثم وضعها في أنبوب يحتوي على كواشف اختبار، وبعدها توضع في جهاز GeneXpert، الذي يحدد ما إذا كان المرء قد أصيب بفيروس «كوررونا» أم لا.

كما تتضمن الشحنة أيضًا 3500 اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد. وقال مدير مكتب وكيل عام وزارة الصحة، محمود بن محمود، إن استمرار توريد الإمدادات الطبية المتعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس «كورونا»، يأتي اتساقًا مع الإجراءات الإضافية التي اتخذها الوكيل ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار الفيروس.

تفريغ شحنة طبية قادمة من هولندا إلى مطار مصراتة الدولي، 7 مايو 2020. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)
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