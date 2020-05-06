صيانة محطة توزيع كهرباء في منطقة تمسان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مايو 2020, 11:59 صباحا
شعار الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء صيانة إحدى محطات توزيع الكهرباء في منطقة تمسان ببلدية وادي الشاطئ.

ونفذت فرقة مكتب صيانة توزيع أدري أعمال الإصلاح التي استمرت لساعات وحتى أذان المغرب أمس الثلاثاء، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما أجرت فرقتي الصيانة السريعة والتركيبات بجنزور اليوم الأربعاء، أعمال صيانة أسلاك ضغط منخفض مقطوعة موصلة إلى صندوق أربع شوارع المشاشطة بمنطقة جنزور الوسط.

وتتواصل جهود فرق الكهرباء للمحافظة على استقرار الشبكة، إذ نفذت فرقة تابعة لدائرة توزيع الكهرباء تاجوراء أعمال صيانة كابل ضغط عالٍ ممتد من محطة 30 الكاسح إلى محطة فرعية مدرسة الكاسح، الإثنين الماضي، كما تمكنت فرقة الكوابل بإدارة الجهد المتوسط طرابلس من إصلاح العطل الذي لحق بكابل جهد 11 ك ف داخل محطة الحمودات.

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الموظفون والمهندسون والفنيون في شركة الكهرباء كثفوا جهودهم منذ بداية شهر رمضان للعمل على انتظام وصول التيار إلى جميع الليبيين، خصوصا أن أعمال السرقة التي لا تتوقف يوميا تتسبب في انقطاع التيار عن كثير من الأحياء في طرابلس وسبها وزليتن وغيرها.

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