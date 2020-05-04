«صحة الوفاق» تفتتح مركز الاستجابة السريعة بالتعاون مع الشركة الليبية القابضة للاتصالات

افتتاح مركز الاستجابة السريعة, 4 مايو 2020. (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق افتتاح مركز الاستجابة السريعة بالتعاون مع الشركة الليبية القابضة للاتصالات.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، يقدم المركز خدمة الاتصال على الرقم المجاني 1448، للإبلاغ عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم تجهيز المركز بأحدث تقنيات الاتصال والرصد والتتبع، كما يحتوي على أكثر من 40 طبيبا و20 استشاريا في انتظار الرد على الاتصالات الواردة، والعدد قابل للزيادة بناءً على عدد الإصابات.

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وأوضح البيان أنه تم تجهيز فِرق طبية ميدانية لعدد 65 وحدة لمختلف البلديات، تتكون كل وحدة طبية من سيارة إسعاف وسيارة أدوية وسيارة خدمات يقوم بتشغيلها 595 طبيبا ومتخصصا.

كما يتم إرسال الوحدات الطبية المتمثلة في (طبيبك لبيتك) إلى الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، والتوجه بهم مباشرة إلى مراكز الكشف والاختبار ونقلهم إلى مراكز العزل والإيواء إذا اضطر الأمر لذلك.

وأشارت الوزارة إلى ربط مركز الاتصال بشكل مباشر بـ19 مركز عزل وإيواء متكامل جاهزة بنسبة 100% بمختلف المدن الليبية مجهزة طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير الدولية، كما تم ربط المركز بأول مستشفى متنقل في ليبيا مجهز بأفضل الإمكانات والمعدات الحديثة بسعة سريرية تصل الى 100 سرير.