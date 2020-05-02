الحرس البلدي مصراتة: مصادرة أسطوانات الغاز المهربة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مايو 2020, 08:01 مساء
شعار بلدية مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

حذر جهاز الحرس البلدي مصراتة، اليوم السبت، مواطني المدينة من التعاون مع مهربي أسطوانات الغاز، مشددًا على مصادرة أية أسطوانات غاز يتم تهريبها عبر المنافذ بطرق غير شرعية.

وقال جهاز الحرس البلدي في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه من أجل محاربة ظاهرة التهريب والاستغلال «يتحمل كل من يتعاون مع المهربين من أصحاب المراكز الخاصة بالتوزيع كل المسؤولية».

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وحسب إحصائية صادرة عن المؤسسة الوطنية النفط في 29 أبريل الماضي، تكفي الإمدادات المتوافرة من غاز الطهي  في مدينة مصراتة لمدة 24 يومًا، وأوضحت المؤسسة أن ارتفاع مستويات تخزين الوقود في مصراتة يرجع إلى استخدام مستودعها في تزويد مدن زليتن والخمس ومسلاتة والقره بولي باحتياجاتها.

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