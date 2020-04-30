المصرف المركزي في طرابلس ينشر طلبات فتح الاعتمادات خلال الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أبريل 2020, 05:57 مساء
مصرف ليبيا المركزي. (أرشيفية: الإنترنت)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اليوم الخميس، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي جرى تنفيذها خلال الفترة من 24 إلى 30 أبريل الجاري، وفق ما أعلنه عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال المصرف المركزي إن هذه الخطوة تأتي «استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي رقم (2/2020) المؤرّخ في 8 أبريل الجاري بشأن ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال الأزمة الراهنة».

وأكد المصرف المركزي أن الشركات التي حصلت على الاعتمادات أبدت موافقتها على نشر التفاصيل الخاصة بتلك الاعتمادات «إيماءً إلى الفقرة رقم (16) من المنشور المذكور، والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات».

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كان المصرف المركزي سمح في 20 أبريل للمصارف بالاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية المتعلقة بفتح الاعتمادات المستندية خلال فترة حظر التجول التي أعلنها المجلس الرئاسي، بحسب الرسالة الدورية الصادرة عن إدارة الرقابة على النقد بالمصرف المركزي رقم (2020/67).

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