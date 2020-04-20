المصرف المركزي في طرابلس يسمح للمصارف بفتح الاعتمادات المستندية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 06:18 مساء
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

سمح مصرف ليبيا المركزي، للمصارف بالاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية المتعلقة بفتح الاعتمادات المستندية، بحسب الرسالة الدورية الصادرة عن إدارة الرقابة على النقد بالمصرف المركزي رقم (2020/67) التي نشرها المصرف المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الإثنين.

وجاء في نص الرسالة أنه «تقرر استمرار الإدارات العامة وفروع المصارف والإدارات المعنية بتقديم خدمات العمليات الخارجية خلال فترة الحظر المقررة إعمالًا للمادة (2) من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (215) لسنة 2020 (بشأن إعلان حظر التجول)، مع التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية التي تعزز الصحة العامة والحماية الصحية لموظفي وزبائن المصارف، والتواصل مع الغرفة الرئيسية لإدارة أزمة مكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الداخلية للتنسيق والحصول على التصاريح اللازمة بالخصوص».

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يأتي ذلك، بعد أيام من مطالبة اللجنة العلمية لمكافحة جائحة «كورونا» المشكلة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بتدخل المجلس الأعلى للدولة لدى مصرف ليبيا المركزي لتسهيل إجراءات استيراد المستلزمات والمعدات الطبية بشكل عاجل لمواجهة الجائحة، ومنح الإذن بصرف مرتبات الأطباء الجدد الذين تجاوزت عقود بعضهم ثلاث سنوات دون تقاضي أي راتب.

اقرأ أيضًا: الكبير يناقش مع لجنة من مجلس الدولة ملفات العالقين بالخارج وفتح الاعتمادات وتوزيع السيولة

وفي وقت سابق اليوم، اجتمع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، مع اللجنة الطبية المشكلة من المجلس الأعلى للدولة، بحضور أحد مستشاريه ومديري الإدارات المختصة بالمصرف لمتابعة ملفات المواطنين العالقين بالخارج وفتح منظومة الاعتمادات وتوزيع السيولة النقدية.

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