3 نصائح غذائية من «مكافحة الأمراض» للوقاية من «كورونا»

شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، (أرشيفية: الإنترنت)

قدم المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، ثلاث نصائح غذائية للبالغين تهدف إلى وقايتهم وتجنيبهم الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وتتمثل أولى النصائح، حسب بيان للمركز منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في تناول الدهون غير المشبعة مثل الأسماك، الأفكادو، المكسرات، زيت الزيتون، والذرة.

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فيما نهى البيان البالغين عن تناول الدهون المشبعة مثل اللحوم الدهنية، الزبدة، زيت جوز الهند، الجبن والسمن، أو الدهون المتحولة المنتجة صناعيًّا مثل الأغذية المصنعة، الوجبات السريعة، الأطعمة الخفيفة بين الوجبات، الأطعمة المقلية، البيتزا المجمدة، الفطائر، الكعك، البسكويت، والسlن النباتي الصناعي.

ويحرص مركز مكافحة الأمراض بصورة دورية على نشر مجموعة من النصائح لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سبل الوقاية من جائحة «كورونا المستجد».