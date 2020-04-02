«مكافحة الأمراض» يقدم 8 نصائح لتجنب الإصابة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 11:26 صباحا
شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، (أرشيفية: الإنترنت)

قدم المركز الوطني لمكافحة الأمراض ثماني نصائح لتجنب الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، في حالة اضطرار المواطنين إلى مغادرة المنزل، من أجل شراء المستلزمات أو غيرها.

وأوضح أنه يجب التعامل مع كل شيء خارج منزلك على أنه مصدر لنقل العدوى، والحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين مع الآخرين، كما يجب التوقف عن المصافحة، وعدم لمس الوجه أو العينين والفم، حسب بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وتابع: «عند الذهاب للتسوق في المتاجر، تجنب لمس الأسطح المختلفة، لكن إذا كنت تريد أن تسير ومعك عربة تسوق فعليك تعقيم مقبضها بشكل جيد، وحاول أن تبقي معك معقمات يمكن أن تستخدمها، ولا تفترض أنك ستجد مناديل معقمة عند مدخل المتجر».

الحذر مع العملة
ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر عند التعامل بالنقود الورقية والمعدنية، وتعقيم اليدين لدى حملها، أو خلال استخدام جهاز الدفع الإلكتروني في المتجر، خصوصا إذا تطلب الأمر إدخال رقم سري أو التوقيع الإلكتروني.

ونصح بتناول الطعام الطازج، ويفضل غسل الخضار قبل حفظه في المبرد، معقبا: «وإذا كنت من محبي المأكولات المعلبة تأكد من تنظيفها من الخارج بشكل جيد».

وبالنسبة للمأكولات السريعة أو الجاهزة، فيجب على المواطن تجنب استخدام الأوعية البلاستيكية، ووضع الطعام في أطباق يمتلكها، وغسل اليدين قبل البدء بالأكل، وفق تعليمات المركز.

الخروج للحدائق
واستطرد: «وإذا خرجت للحدائق أو المتنزهات العامة، حاول المشي من دون استخدام الألعاب أو المعدات أو الأرجوحات، وفي وسائل النقل العام المختلفة، تجنب ملامسة الأسطح المختلفة، سواء بضغط الأزرار المختلفة أم في قضبان القطارات المختلفة، أو حتى خلال الصعود والهبوط على الدرج، وحاول بكل جهدك عدم استخدام الحمامات العامة».

واختتم: «حاول الحفاظ على هدوئك، إذ إنه لا يمكنك حساب كل خطوة خارج المنزل، لكن عليك غسل يديك في كل حين لمدة لا تقل عن 20 ثانية مستخدما الماء والصابون، ويمكن استخدام معقمات الأيدي التي تحوي كحول بنسبة 60% على الأقل».

وإلى الآن سجلت عشر حالات إصابة بالفيروس في ليبيا، وكانت الحالة الأولى لمواطن قادم من المملكة العربية السعودية وعمره 73 عاما.

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