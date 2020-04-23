«اقتصاد إجدابيا» تحدد أسعار اللحوم والخصراوات خلال رمضان

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الخميس 23 أبريل 2020, 02:45 مساء
سوق خضروات في إجدابيا، (أرشيفية: بوابة الوسط)

قررت مراقبة الاقتصاد في مدينة إجدابيا، تحديد أسعار المواد الغذائية واللحوم والخضراوات خلال شهر رمضان، والتي ستعلن خلال أول أيام الشهر غدا.

جاء ذلك خلال كتاب موجه من مراقب اقتصاد إجدابيا إلى رئيس جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا الذي أقر فيه تلك الأسعار بصفة موقتة، في ظل التعامل حاليا مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحث مراقب الاقتصاد في أجدابيا محمد شلبي الحرس البلدي على سرعة التنفيذ والمتابعة وإحالة المخالفين إلى جهات الاختصاص.

اقرأ أيضا: الحكومة الموقتة تعلن مواعيد العمل في رمضان

وكانت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة أصدرت قرارا باستمرار حظر التجول في شهر رمضان، لتبدأ من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دفن جثمان رئيس الوزارء الأسبق عبدالرحيم الكيب بالمقبرة الإسلامية في برمنغهام ...
ليبيا
عباس: سنعتبر كل الاتفاقات مع أميركا وإسرائيل لاغية إذا ضمت الأخيرة الضفة المحتلة
عربى
إعلان أول حالة وفاة في الدوري الإنجليزي بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
دار الإفتاء المصرية تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان للعام 1441 هجريا
عربى
بسبب «كورونا».. «الصحة العالمية» توصي بتجميد نشاط كرة القدم لأجل غير مسمى
رياضة عالمية
ترامب يأمر بتدمير أي زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأميركية (فيديو)
دولى
الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين دون دخول المصلين
عربى
لجنة مكافحة «كورونا» بالحكومة الموقتة: حظر التجول في رمضان من 6 مساء إلى 6 صباحا
ليبيا
«مواصلات الوفاق»: طرح سيناريوهات لإعادة الليبيين العالقين في الخارج
ليبيا
بومطاري يوضح حقيقة تقديمه شكوى ضد الصديق الكبير إلى النائب العام
ليبيا
«الصحة العالمية»: مصدر «كورونا» المفترض هو الخفافيش
طب وصحة
لافروف يعرب عن «خيبة» أمله من توقف عملية السلام الليبية واستئناف القتال
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الضباب الدماغي» أغرب أعراض الإصابة بـ«كورونا»