«اقتصاد إجدابيا» تحدد أسعار اللحوم والخصراوات خلال رمضان

سوق خضروات في إجدابيا، (أرشيفية: بوابة الوسط)

قررت مراقبة الاقتصاد في مدينة إجدابيا، تحديد أسعار المواد الغذائية واللحوم والخضراوات خلال شهر رمضان، والتي ستعلن خلال أول أيام الشهر غدا.

جاء ذلك خلال كتاب موجه من مراقب اقتصاد إجدابيا إلى رئيس جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا الذي أقر فيه تلك الأسعار بصفة موقتة، في ظل التعامل حاليا مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحث مراقب الاقتصاد في أجدابيا محمد شلبي الحرس البلدي على سرعة التنفيذ والمتابعة وإحالة المخالفين إلى جهات الاختصاص.

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وكانت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة أصدرت قرارا باستمرار حظر التجول في شهر رمضان، لتبدأ من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا.