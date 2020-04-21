تدريب 44 عاملا بالمجال الصحي في طرابلس وسبها على الوقاية من «كورونا» بدعم أممي وأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 08:46 مساء
جانب من تدريب الأطقم الطبية في سبها وطرابلس على الوقاية من «كورونا»، 20 أبريل 2020. (صندوق الأمم المتخدة للسكان في ليبيا)

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، اليوم الثلاثاء، تدريب 44 عاملًا في المجال الصحي في كل من طرابلس وسبها حول مخاطر فيروس «كورونا المستجد»، وطرق الوقاية منه، وذلك بالتركيز على أمراض النساء والولادة.

وقال الصندوق في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن التدريب نُفذ أمس بالتعاون مع وزارة الصحة بحكومة الوفاق والمنظمة الدولية للهجرة والهيئة الدولية الطبية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

اقرأ أيضا تدريب 50 عاملا بمستشفى الولادة في طرابلس على الوقاية من «كورونا» بدعم أوروبي

وإلى جانب ذلك، فإن صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا درب 166 عاملًا في المجال الصحي في طرابلس وسبها حول الوقاية من فيروس «كورونا»، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة بحكومة الوفاق والمنظمة الدولية للهجرة والهيئة الدولية الطبية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

جانب من تدريب الأطقم الطبية في سبها وطرابلس على الوقاية من «كورونا»، 20 أبريل 2020. (صندوق الأمم المتخدة للسكان في ليبيا)
جانب من تدريب الأطقم الطبية في سبها وطرابلس على الوقاية من «كورونا»، 20 أبريل 2020. (صندوق الأمم المتخدة للسكان في ليبيا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رويترز: ترامب سيدرس وقف واردات النفط من السعودية
اقتصاد
انتشار واسع لمقطع فيديو لشرطي يغني الأوبرا
منوعات
معلومات عن خطورة الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية
دولى
«هاليبورتون» الأميركية تعلن خسارتها مليار دولار بسبب هبوط أسعار النفط
اقتصاد
«الصحة العالمية»: «لم نخفِ شيئا عن الولايات المتحدة» فيما يتصل بـ«كوفيد-19»
دولى
نشطاء: النائب العام يصدر أمرا بضبط وإحضار عميد بلدية الشويرف
ليبيا
«الصحة السعودية» توضح سبب ارتفاع الإصابات اليومية بـ«كورونا» وتتوقع الزيادة
عربى
عالمة اجتماع: أزمة «كورونا» ستملي «أخلاقيات» جديدة في العالم
ثقافة وفن
زيادة قياسية في عدد المصابين بفيروس «كورونا» في سنغافورة
دولى
مقتل 16 شخصا في أسوأ عملية مسلحة تاريخيا في كندا
دولى
رمضان في زمن «كورونا».. مساجد مغلقة وعبادات في الحظر والزيارات والولائم شبه ...
عربى
نحو ألفي وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال يوم.. وحكام ولايات ينتقدون «خطة ترامب»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض تشير لإصابة الأطفال بفيروس كورونا