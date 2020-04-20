فحص العمالة الوافدة في سوق الجمعة للكشف عن «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 08:40 صباحا
أحد أفراد غرفة الطوارئ بسوق الجمع يجري فحصا حراريا للعمالة الوافدة، 19 أبريل 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أطلقت غرفه الطوارئ والأزمة في المجلس البلدي سوق الجمعة حملة فحص طبي للعمالة الوافدة داخل البلدي.

واستخدم المشاركون في الحملة أجهزة الفحص الحراري، بهدف الكشف عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

شارك في تلك الحملة مكتب الإصحاح البيئي سوق الجمعة، وفريق التوعية والتثقيف ضد الوباء، وقوة الردع الخاصة، والقاطع الأمني سوق الجمعة.

اقرأ أيضا: بلدية سوق الجمعة تنفي تلقيها دعما لمواجهة «كورونا»

وأمس، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بالفيروس.

وأوضح المركز في بيان، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم 25 عينة الأحد، ضمت حالتي إصابة إحداهما جديدة والأخرى مخالطة لحالة سابقة، فيما كانت نتيجة 23 عينة سالبة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات التي سجلتها ليبيا، بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، 51 حالة، بينهم وفاة واحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«يوفنتوس» يخطط للم شمل زيدان وكريستيانو على انقاض «ريال مدريد»
رياضة عالمية
ترامب يدعو إلى تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في رمضان أسوة بـ«الفصح»
دولى
الدولار يواصل الارتفاع في السوق الموازية
ليبيا
منظمة مكافحة الفساد توصي بتشكيل خلية لتسيير ملف الأزمة الليبية
ليبيا
ميسي و38 مليون يورو سنويا على مائدة إغراء برشلونة لنيمار
رياضة عالمية
مختبر صيني يرد على اتهامات بنشر فيروس «كورونا»
دولى
«كورونا» يحصد أرواح 160 ألف شخص.. وولايات أميركية تتمرد على «الحجر»
دولى
الموت يُغيب رجل الإنجازات في الاتحاد.. سعد مسعود
رياضة محلية
«كتاب الوسط»: حمامة يبحث في «الوثائق البريطانية ببرقة وطرابلس الغرب»
ثقافة وفن
استطلاع لـ«الوسط» حول تعدد مبادرات حل الأزمة الليبية: الخلل في عدم إشراك الشعب
ليبيا
كريم قاسم: سعيد بتصدر «ليل خارجي» قائمة الأعلى مشاهدة في مصر
ثقافة وفن
شكوك «كورونا» تحاصر الصين.. و«الصحة العالمية»: الوباء خارج السيطرة في أوروبا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شرب الماء والليمون على معدة فارغة.. فوائد مذهلة