بلدية سوق الجمعة تنفي تلقيها دعما لمواجهة «كورونا»

معيتيق خلال تفقده استعدادات بلدية سوق الجمعة لمواجهة فيروس كورونا، 30 مارس 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

نفت بلدية سوق الجمعة تسلمها أي دعم مادي متعلق بميزانية الطوارئ التي أعلنها المجلس الرئاسي في وقت سابق، لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن الآلية المتبعة خلال الفترة الراهنة من البلدية في تسيير الأعمال، وتقديم الخدمات تستند إلى ما يقدمه المتبرعون والمتطوعون، في إطار تعاون مشترك بخطة تعتمد بشكل كبير على المجهود الذاتي، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وأمس الإثنين، اطلع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق على استعدادات البلدية في مجابهة الجائحة، كما استمع لعرض مرئي من مجلس البلدية لآلية عمل غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة، التي أنشئت خلال الفترة الماضية.

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وكانت بلدية طرابلس المركز أكدت أنها لم تتسلم حتى الآن دعما ماديا لمواجهة تبعات انتشار «كورونا»، مشددة في بيان أمس على أن الآلية المتبعة في تسيير الأعمال وتقديم الخدمات تستند إلى ما يقدمه المتبرعون والمتطوعون في إطار تعاون مشترك بخطة تعتمد بشكل كبير على المجهود الذاتي.