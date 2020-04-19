الحاسي: لم نسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم 11 على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 09:25 مساء
الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة الدكتور أحمد الحاسي، أن اللجنة لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الحادي عشر على التوالي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الموقتة.

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وأكد الحاسي في الإيجاز الصحفي عن الوضع الوبائي في البلاد، اليوم الأحد، أن الوضع الوبائي المحلي لا يزال جيدًا، وأن جميع نقاط الرصد مفعلة، داعيًا المواطنين إلى مزيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وبهذا الإعلان يستقر عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، عند 49 إصابة، بينها حالة وفاة لسيدة مسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، فيما تماثل 11 شخصًا للشفاء.

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