الحاسي: لا إصابات جديدة بـ«كورونا» لليوم العاشر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أبريل 2020, 07:52 مساء
الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة الدكتور أحمد الحاسي،عدم تسجيل أية حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، لليوم العاشر، سوى الإصابات الأربع التي أُعلنت سابقًا.

وأكد الحاسي في الإيجاز الصحفي عن الوضع الوبائي في البلاد، اليوم السبت، أن الوضع الوبائي المحلي لا يزال جيدًا، وأن جميع نقاط الرصد مفعلة، داعيًا المواطنين إلى مزيد الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وبهذا الإعلان يستقر عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، عند 49 إصابة، بينها حالة وفاة لسيدة مسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، فيما تماثل 11 شخصًا للشفاء.

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