النجار يدعو البلديات للتنسيق الفني مع «مكافحة الأمراض» عن طريق شبكة الرصد

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار. (بوابة الوسط)

شدد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أ.د بدر الدين بشير النجار، على البلديات بأن يكون التنسيق الفني لفرق الرصد والتقصي بشكل مركزي مع المركز.

وأوضح د.النجار، في بيان للمركز اليوم، أن فرق الرصد والتقصي من الناحية الإدارية، تتبع مكاتب الخدمات الصحية بالمدن والبلديات، أما من الناحية الفنية فتتبع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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وأرجع د. النجار سبب دعوته إلى أهمية التنسيق بين المركز وفرق الرصد والتقصي، لضمان سرعة احتواء المرض وانتشاره.

وأضاف أن فرق الرصد تعمل عن كثب في رصد حالات الاشتباه وجمع عينات لحالات الاشتباه بفيروس «كورونا المستجد»، ضمن خطة المركز لمجابهة واحتواء الجائحة.