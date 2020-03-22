النجار: لا إصابات بـ«كورونا» في ليبيا.. والمواطنون يستجيبون لمنع التجمعات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 08:24 صباحا
مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار. (بوابة الوسط)

جدد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، التأكيد أن «ليبيا لا تزال خالية من فيروس كورونا».

وأضاف في تسجيل مصور للإيجاز اليومي للمركز أمس السبت: «لم نسجل أية حالات إيجابية للفيروس من خلال المعلومات التي يجري استقبالها من مراكز الرصد الوطنية، ومكاتب الرقابة الصحية الدولية، ونتائج التحاليل في المختبر المرجعي التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض».

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وعبر النجار عن إعجابه باستجابة المواطنين للإجراءات الاحترازية الاستباقية التي أعلن عنها المجلس الرئاسي، ومن بينها منع التجمعات، داعيا إلى «عدم التهاون في تطبيقها». وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض السبت، خلو حالتين اُشتبه في حملهما «كورونا المستجد»، من الفيروس.

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