القنصيلة الليبية في إسطنبول تحصر راغبي العودة إلى المنطقة الشرقية

طابور من الليبيين العالقين في إسطنبول داخل القنصلية، 16 مارس 2020، (خارجية الوفاق)

دعت القنصلية الليبية في إسطنبول، اليوم السبت، الليبيين الراغبين في العودة إلى المنطقة الشرقية إلى ضرورة التواصل مع مشرفي الفنادق.

وقالت القنصلية في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن هذا الإجراء يأتي استعدادًا لحصر من يرغب بالعودة إلى المنطقة الشرقية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القنصيلة السابقة والتي أعلنت خلالها شروعها اعتبارًا من السبت الموافق 18 أبريل الجاري في إجراء تحاليل «PCR» الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا» المستجد لكل الرعايا الراغبين في العودة إلى ليبيا.

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وحسب تلك التوجيهات، فإن بداية إجراء التحاليل ستكون بالفنادق بواقع 650 حالة في اليوم، ومن ثم الحجر 14 يومًا، على أن يجرى التحليل للرعايا المقيمين خارج الفنادق في 27 أبريل الجاري ومن ثم الحجر في فندق لمدة 14 يومًا.

يشار إلى أن الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي في وقت سابق، رغبة 3200 مواطن في العودة إلى ليبيا من تركيا وتونس، لافتًا إلى وجود توقعات بارتفاع هذا الرقم خلال الأيام المقبلة. وأعلن القبلاوي نهاية مارس الماضي تسكين 2875 مواطنا من العالقين في إسطنبول.