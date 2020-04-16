القنصيلة الليبية في إسطنبول توضح إجراءات إعادة العالقين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 02:15 صباحا
طابور من الليبيين العالقين في إسطنبول داخل القنصلية، 16 مارس 2020، (خارجية الوفاق)

أعلنت القنصيلة الليبية في إسطنول شروعها اعتبارا من السبت الموافق 18 أبريل الجاري في إجراء تحاليل «PCR» الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا» المستجد لكل الرعايا الراغبين في العودة إلى ليبيا.

وقالت القنصيلة في بيان منشور الأربعاء، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن بداية إجراء التحاليل ستكوان بالفنادق بواقع 650 حالة في اليوم، ومن ثم الحجر 14 يومًا.

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وأوضح البيان أن إجراء التحليل للرعايا المقيمين خارج الفنادق سيكون في 27 أبريل الجاري على أن يتم بعد ذلك الحجر في فندق لمدة 14 يومًا.

يشار إلى أن الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي أعلن أمس الأربعاء، رغبة 3200 مواطن في العودة إلى ليبيا من تركيا وتونس، لافتًا إلى وجود توقعات بارتفاع هذا الرقم خلال الأيام المقبلة. وأعلن القبلاوي نهاية مارس الماضي تسكين 2875 مواطنا من العالقين في إسطنبول.

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