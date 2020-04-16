بلدي مصراتة ولجنة «المجابهة»: على الرئاسي مراعاة «الخصوصية» في مواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 04:23 مساء
فحص وافدين في مطار مصراتة الدولي في 22 مارس 2020 (الإنترنت)

دعا المجلس البلدي مصراتة، اليوم الخميس، المجلس الرئاسي إلى أهمية مراعاة خصوصية بعض البلديات في مواجهة فيروس «كورونا» بناءً على ما ترد منها من مقترحاته من خلال اللجان المشكلة بها.

وأشار اجتماع مشترك مع اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا بالبلدية إلى «اتخاذ قرار حظر التجول لتقليل مخاطر مؤكدة من انتشار الفيروس»، وحث «الرئاسي على وضع آلية لتتبع الآثار السلبية للقرار ومعالجتها أولاً بأول، أو تعديل القرار وتطويره بشكل مستمر، وبما يضمن فعلاً الحد من الازدحام وانتشار الفيروس».

وأكد المجتمعون «التواصل المباشر بين اللجنة العلمية المشكلة من الرئاسي مع الفرق العلمية المشكلة بالبلديات لأهمية هذا التواصل»، منوهين إلى تنفيذ «دراسة مسحية تحت إشراف الوزارة للأطقم الطبية على مستوي ليبيا لتأكيد أو نفي فرضية وجود إصابة سابقة لليبيين بفيروس كورونا وتكون مناعة لديهم».

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واتفق المجلس البلدي واللجنة على «توفير احتياجات خطة الاستجابة لمكافحة جائحة فيروس كورونا بالبلدية»، وطالبوا وزير الصحة المفوض بـ«تقديم الرأي والمشورة في كيفية تقديم بعض الخدمات، وفي مقدمتها الخدمات المصرفية لضرورتها بما يضمن تقليص انتشار الفيروس».

يأتي ذلك في حين، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فجر اليوم الخميس، تسجيل ليبيا 13 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 48 إصابة.

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